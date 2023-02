BARI - Nelle ultome 24 ore sono 94 in Puglia i nuovi casi di Covid-19 rilevati su 1.866 test giornalieri registrati con una incidenza del 5% Anche oggi, come ieri non ci sono state vittime.Delle 8.480 persone attualmente positive, 143 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva, come ieri.I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 32; Bat, 4; Brindisi, 11; Foggia, 9; Lecce, 31; Taranto, 7. (ANSA