Terremoto: Save the Children, in Turchia rischio malattia per mancanza di servizi igienici





L’Organizzazione, che conta di raggiungere in Turchia e in Siria 1,6 milioni di persone, tra cui 675.000 bambini con la propria risposta all’emergenza, sta distribuendo cibo, ricoveri temporanei e generi di prima necessità e sta inoltre coinvolgendo un team di specialisti in servizi igienico-sanitari e igiene dell'acqua, che valuteranno le esigenze sul campo.

Le aree in Turchia più colpite dai devastanti terremoti della scorsa settimana hanno urgente bisogno di aiuti umanitari per prevenire un'emergenza sanitaria pubblica secondaria, ha affermato Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

Migliaia di persone sono prive di acqua potabile sicura e strutture igienico-sanitarie come acqua corrente e servizi igienici. In queste condizioni c'è il rischio di un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua, che rischia di essere letale per i bambini.

“Molte persone nelle aree colpite non hanno accesso ai servizi igienici o alle strutture igienico-sanitarie, il che le espone al rischio di malattie trasmesse dall'acqua, particolarmente letali per i bambini. Ho parlato con i genitori che dormono in auto e nei centri comunitari nelle zone intorno ad Antiochia, mi hanno detto che i loro figli vomitano, quindi c'è una vera preoccupazione che alcuni bambini si stiano già ammalando. Il problema è aggravato dalla mancanza di servizi sanitari, poiché molti ospedali sono stati distrutti e quelli che sono ancora in piedi sono sopraffatti da migliaia di feriti. Anche gli ospedali stanno esaurendo le scorte mediche e il carburante per funzionare. Non saranno in grado di far fronte a un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua e i bambini saranno maggiormente in pericolo”, ha commentato Randa Ghazy, Regional Media Manager di Save the Children International, che si trova ad Antiochia, nella provincia di Hatay, una delle zone più colpite della Turchia.

“È psicologicamente difficile per i sopravvissuti vivere in queste condizioni. Senza accesso ai servizi igienici, le persone non hanno altra scelta che andare in bagno all'esterno. Donne e ragazze devono gestire il proprio ciclo senza privacy, acqua pulita e prodotti sanitari, è incredibilmente stressante” ha aggiunto Randa.

“Le persone nelle zone colpite dal terremoto hanno urgente bisogno di acqua potabile e latrine sicure. È difficile perché le tubature dell'acqua sono rotte. Una volta installate le latrine, i rifiuti devono essere smaltiti in modo sicuro, per evitare il rischio di malattie trasmesse dall'acqua e da vettori. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da tenere conto della sicurezza delle donne e delle ragazze. Devono esserci privacy e illuminazione adeguate, in modo che possano utilizzare le strutture senza sentirsi insicure”, ha dichiarato Marielle Snel, Consulente senior umanitario globale per l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'igiene di Save the Children.

L'Organizzazione opera nell'area dal 2015 in stretta collaborazione con il governo locale, il comune e altre parti interessate. Save the Children è presente sul campo in Turchia distribuendo cibo, ricoveri temporanei e generi di prima necessità, tra cui coperte, indumenti caldi, sacchi a pelo, stufe, pannolini e assorbenti igienici. L'Organizzazione sta inoltre coinvolgendo un team di specialisti in servizi igienico-sanitari e igiene dell'acqua, che valuteranno le esigenze sul campo e sosterranno anche il governo nella sua risposta.

In Turchia e in Siria Save the Children ha in programma di raggiungere un totale di 1,6 milioni di persone, tra cui 675.000 bambini. Nello specifico, 1,1 milioni di persone, di cui 550.000 bambini in Siria, e 500.000 persone, di cui 125.000 bambini, in Turchia.

Per supportare la risposta all’emergenza di Save the Children, puoi fare una donazione qui: https://www.savethechildren.it/dona-fondo-emergenze#form-start