– Quando senti di tifosi che spaccano e distruggono tutto allora tu varca l’ingresso della Nord del “Puttilli” di Barletta e capirai il vero tifo dove abita. Ti regala le emozioni di un concerto di Vasco e ti fa vivere le atmosfere di un concerto dei Depeche Mode. Il suo canto arriva alle orecchie di Eraclio attraversa i bastioni del Castello Svevo, passando per la Cantina della Disfida e si confonde tra gli “Alleluia” e i rintocchi di Santa Maria Maggiore…Davanti ai tuoi occhi vedi la curva di quello che può sembrare un normale stadio italiano, ma qui non esiste la normalità: tutto quello che vedrai e vivrai in novanta minuti forse lo vedrai in poche altre parti, ma qui tutto ha un sapore particolare, qui ti sentirai barlettano anche se non lo sei…Allora tu prenditi novanta minuti della tua vita e varca l’ingresso della curva nord dello stadio “Puttilli” di Barletta, ogni barlettano dovrebbe farlo almeno una volta nella vita e non solo…La Curva Nord del “Puttilli” di Barletta non è la solita storia di tifo negli stadi, è il racconto di una città che in una curva ritrova con fierezza la sua identità con tanto di cavaliere che batte sul petto…Perché se c’è una curva che in questo momento sta facendo bella mostra di sé nell’intero Bel Paese - dalle Alpi alla Sicilia - applaudita da tanti e stimata da molti questa è la Nord del “Puttilli” di Barletta, è bella quando te la ritrovi dinanzi e ti vengono i brividi se solo la senti tifare.Non sarà la seria A ma forse neanche la B, ma al “Puttilli” di Barletta oggi volgono lo sguardo in tanti e forse tutti, senza troppo pensare alla bandiera di appartenenza, fosse per stima ma anche gelosia, ma questo tifo sta conquistando l’Italia calcistica intera… Questa è la storia di una curva che unisce Barletta tutta e non solo, dal quartiere Santa Maria passando per i Sette Frati e Borgovilla-Tempio, fino alle periferie della città della 167, è la curva dove si abbracciano tutti senza distinzioni di età e di classe sociale, è la curva dove coabitano insieme barlettani, cerignolani e andriesi, ci si abbraccia con Catanzaro e Salerno, è la curva dove il bel tifo arriva fino all’austriaca Salisburgo.Quando il calcio a Barletta si è fatto cenere tutto è ripartito da lì, da tifo e tifosi, è successo nell’estate del 1995 è successo vent’anni dopo quando un tale venuto dalla Liguria distrusse tutto quello che poteva distruggere… Quando tutto si fa cenere tutto riparte dall’amore dei tifosi biancorossi che hanno nel cuore il Cavaliere che fece celebre questa città nel 1503.Nella Nord cantano di quanto si è visto il Barletta e non lo si è lasciato mai più, perché poi c’è un qualcosa che ogni barlettano e ogni amante del calcio dovrebbe fare almeno una volta nella sua vita. Assistere ad una partita di calcio della Asd Barletta 1922 e godersi lo spettacolo che i tifosi della Curva Nord grazie al Direttivo Gruppo Erotico 1987 regalano durante i novanta minuti tra le mura casalinghe del calcio barlettano.Novanta minuti al “Puttilli” sono una via di mezzo tra il mistico e divino, lo capisci sin da subito, quando varcando i confini della Nord hai la sensazione che la tua vita è rimasta fuori da quei cancelli, diventerai da quel momento in poi solo un puntino visto da lontano, sarai una voce che farà grande un'unica e grande voce, che sa di appartenenza alla propria storia, una voce che sa di tradizione, una voce colorata di bianco e rosso e che in ogni coro cantato nell’arco dei novanta minuti racconterà qualcosa di te.Quando senti di tifosi che spaccano e distruggono tutto allora tu varca l’ingresso della Nord del “Puttilli” di Barletta e capirai il vero tifo dove abita…