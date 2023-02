Poi per i 26 studenti della 3^ M è previsto un fitto calendario per complessive 20 ore di lezione e 10 di laboratorio, con accesso in piccoli gruppi, che li impegnerà tra la fine di febbraio e il mese di marzo sino alla tappa conclusiva del 29 aprile, quando nella Biblioteca del Liceo saranno presentati i lavori dei ragazzi.

BARI – Liceali nell’Ospedale della Murgia per lezioni frontali e tirocini nel Laboratorio Analisi. Il “Fabio Perinei” anche quest’anno apre le porte ai giovanissimi studenti, aspiranti futuri biologi e medici, attraverso il progetto “Oltre la cellula. Alla scoperta del corpo umano”. Si tratta del nuovo Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) dedicato agli allievi del Corso di Biologia con curvatura biomedica del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Altamura, frutto di una convenzione triennale con la ASL Bari e attuato con la supervisione della dr.ssa Annalisa Altomare direttrice medica di Presidio.A guidare i ragazzi nel percorso le figure del tutor interno e del tutor esterno, rispettivamente il prof. Michele Ventura, per l’Istituzione scolastica, e il dott. Giovanni Dirienzo, dirigente responsabile della UOSD di Patologia Clinica del Presidio di Altamura. Domani, venerdì 24 febbraio, è in programma il primo appuntamento con una lezione frontale (dalle 8:30 alle 12:30) tenuta dai medici ospedalieri della unità operativa di Patologia Clinica su argomenti di Endocrinologia, Ematologia e di Diagnostica di Laboratorio.