BARI - È convocata per sabato 18 febbraio alle ore 11.00 presso il centro HOPEN di Noicattaro (via Didonna – cda Cipierno) la conferenza stampa del nuovo progetto educativo a cura della Cooperativa Sociale Itaca che agirà sui comuni di Noicattaro, Mola di Bari e Rutigliano.Sono previsti gli interventi di Rosanna Santoro (Coop. Itaca), Giuseppe Colonna (Sindaco Mola di Bari), Raimondo Innamorato (Sindaco Noicattaro) e Giuseppe Valenzano (Sindaco Rutigliano).“HOPEN – progetti educativi”, finanziato dall’Agenzia per la Coesione territoriale, è un percorso ideato per prevenire la dispersione scolastica promuovendo il protagonismo dei ragazzi attraverso azioni finalizzate a far emergere desideri, bisogni, risorse ricostruendo reti educative, familiari e sociali.Nel percorso sono previsti sportelli di ascolto, laboratori e attività che consentiranno ai ragazzi di acquisire conoscenze anche ai fini di una loro inclusione sociale e lavorativa.La metodologia di Hopen prevede il coinvolgimento attivo di tutte le agenzie educative che possono entrare in contatto con gli adolescenti, dalla famiglia agli educatori. Per questo sono previsti anche COMMUNITY DAY, iniziative evento rivolte alla Comunità. Il primo è in programma sempre il 18 febbraio sempre presso il centro HOPEN di Noicattaro con un momento di formazione gratuita rivolta ad operatori sociali, insegnanti, educatori e genitori a cura della formatrice Rosy Paparella (dalle 15.00 obbligatoria l’iscrizione) e, a cura del Teatro Kismet, lo spettacolo “Kirikù e la strega Karabà”, racconto in musica di Michel Ocelot con Teresa Ludovico e musiche di Maurizio Lampungnani (ore 19.00 ingresso gratuito sino ad esaurimento posti).Capofila del progetto è la Cooperativa Sociale ITACA di Conversano in partenariato con l'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia, l'Ambito Territoriale n. 11 (Comune di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano) il Comune di Noicattaro e gli istituti scolastici D. Modugno di Noicattaro - L. Da Vinci di Mola di Bari e Alpi - Montale di Rutigliano.Coinvolti anche diversi partner privati come Cooperativa Sociale Incontriamoci di Rutigliano, Teatro KISMET di Bari, Cooperativa Sociale Minotauro di Milano, Consorzio Puglia Natura di Bari, Istituto S. Agostino di Noicattaro, l’agenzia di comunicazione Marker ADV, la Ditta Mitrani e il GAL Sud Est Barese.