BARI - "In vista dell'incontro, annunciato per domani, con il presidente di Acciaierie d' Italia, Bernabè, invito il sindaco Melucci e il presidente Emiliano ad allargare il vertice, se confermato, anche al Movimento 5 stelle". Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia viva.“Le divergenze, poi magicamente rientrate, tra Melucci e il M5S, sono emerse proprio sull'accordo di programma per l'ex Ilva - prosegue Stellato. Quale migliore occasione, allora, per coinvolgere i pentastellati al tavolo con il presidente di Adi, convocato proprio sull'argomento, preridotto e decarbonizzazione, per verificare la loro reale convergenza sul tema e testare la solidità dell'alleanza, sgomberando il campo dalle illazioni di chi, come noi, pensa che la ritrovata intesa sancita sabato scorso, sia solo una finta pace, siglata esclusivamente per opportunismo politico. Italia viva, come fatto fino ad ora, ribadisce il sostegno al sindaco nel proseguire, senza condizionamenti, sulla strada dell'accordo di programma, della riconversione economica, energetica e sociale. Restiamo favorevoli allo sviluppo, alla transizione giusta, al contemperamento degli interessi ambientali, sociali ed economici e, per questo, invitiamo Melucci a non arretrare, come ha già dimostrato di saper fare, rispetto ai ricatti politici di forze populiste e demagogiche".