SANREMO - Quarta serata della 73ma edizione del Festival di Sanremo. Dopo una corsa sul palco di Morandi, che apre la diretta, si parte subito con le cover: Ariete e Sangiovanni cantano "Centro di gravità permanente".Ad avvicendarsi sul palco dell'Ariston Will che, insieme a Michele Zarrillo, canta "Cinque giorni".Audace il look di Elodie, che in coppia con Big Mama propone American Woman.Arriva quindi il turno del primo grande ospite della serata, Peppino Di Capri: lo show parte con l'indimenticabile "Champagne".E' l'ora di entrare in scena per Chiara Francini che, con un'entrata alquanto inconsueta, inizia il suo festival in platea, seduta tra il pubblico.Un'audacissima Lorella Cuccarini è sul palco con Olly: i due propongono "La notte vola".Ora invece la Francini fa un ingresso più classico, scendendo le scale accolta da Amadeus e Morandi. E' arrivata l'ora di Eros Ramazzotti ed Ultimo che in coppia propongono un Medley con alcuni grandi successi di Eros. Impazzisce l'Ariston.Proseguono le cover a ritmo sostenuto: ora c'è Lazza con Emma e il brano "La fine".Altro big della musica italiana all'Ariston: Biagio Antonacci, con Don Joe, accompagna Tananai in un medley.Molto spigliata l'attrice toscana, che ha cantato "Che serata straordinaria".Tocca a Shari e Salmo. I due, che fanno coppia fissa anche nella vita, cantano insieme "Hai scelto me" e "Diavolo in me".Gianluca Grignani duetta con Arisa. La coppia propone uno dei grandissimi successi di Grignani, "Destinazione paradiso".