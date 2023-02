Faggiano: la Cantina San Giorgio conferma la certificazione Equalitas e presenta il suo secondo bilancio di sostenibilità

FAGGIANO (TA) - Prosegue il cammino "sostenibile" della cantina pugliese San Giorgio, di proprietà del gruppo Tinazzi: anche nel 2022 l’azienda ha ottenuto la certificazione Equalitas, riconosciuta dall’Ente Certificatore CSQA. Lo standard Equalitas, dedicato alla sostenibilità del settore vitivinicolo, non prevede solamente il rispetto dell’ambiente, ma comprende anche gli aspetti etici, sociali ed economici del termine. - Prosegue il cammino "sostenibile" della cantina pugliese San Giorgio, di proprietà del gruppo Tinazzi: anche nel 2022 l’azienda ha ottenuto la certificazione Equalitas, riconosciuta dall’Ente Certificatore CSQA. Lo standard Equalitas, dedicato alla sostenibilità del settore vitivinicolo, non prevede solamente il rispetto dell’ambiente, ma comprende anche gli aspetti etici, sociali ed economici del termine.





La sostenibilità è parte integrante della missione aziendale della San Giorgio, un impegno permanente che viene riportato in modo dettagliato e trasparente nel Bilancio di Sostenibilità, giunto alla sua seconda pubblicazione.

Nel documento sono stati rendicontati gli aspetti ambientali, sociali ed economici aziendali, con obiettivi da raggiungere per migliorare continuamente le performance nel rispetto dell’ambiente.

L’approccio della cantina pugliese, infatti, prevede la salvaguardia del patrimonio ambientale non sono attraverso le buone pratiche agricole, secondo la produzione biologica, ma anche con l’utilizzo di macchinari ed impianti tecnologicamente avanzati che permettono di ridurre l’impatto ambientale e ridurre i consumi di energia elettrica e con la scelta di utilizzare packaging sempre più sostenibile con cartoni certificati con carta FSC.

Per il terzo anno, inoltre, la San Giorgio è sponsor della Jonian Dolphin Conservation, l'associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale.

"La sostenibilità per la nostra azienda - spiega Francesca Tinazzi responsabile Business Control del gruppo Tinazzi - significa lavorare nel rispetto dell’ambiente in vigna, ma anche tutelare i diritti dei lavoratori, investire in formazione e creare una solida rete di relazioni con il territorio circostante e la comunità locale. Così la sostenibilità diventa un valore aggiunto, un’occasione per dare forza al nostro impegno e per continuare a portare l’azienda sulla via della responsabilità. La Certificazione Equalitas non è un punto d’arrivo ma un’importante tappa di un impegno concreto e costante che ha radici profonde con lo sguardo puntato al futuro".