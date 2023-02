Giggetto (intervista): "Con TikTok la canzone del mio fisichetto racconto me e la mia Palermo"

Prima di questa esperienza avevi avuto modo in passato di testare le tue doti canore?



R:«Ma sinceramente no, altre esperienze di questo tipo no. Mi è andata bene in un certo qual senso, la canzone del Giggetto la cantano tutti, grandi e piccoli. Non c'è uno che mi incontra per strada e mi chiede di cantare la canzoncina».



Possiamo benissimo dire che questa canzone ha cambiato la tua vita…



R:«Praticamente si… è una canzone a cui posso dire soltanto grazie».





Perché oggi così tante persone cercano nei social il proprio idolo?





R:«Forse perché siamo le star della porta accanto anche se star non siamo. Io credo di essere una persona molto sensibile, trasparente, umile. I miei follower con me si divertono, rallegro le loro giornate, specialmente i ragazzini. In tanti mi chiedono di partecipare alle loro feste, ai loro eventi speciali come le comunioni ma anche compleanni. Ma chiedono la mia presenza anche nelle serate in discoteca. I miei follower vedono in me un amico, un padre, un fratello… ».



E’ molto forte come cosa…



R:«Certo che è molto forte, sono molto legato con tutti i miei follower, non posso fare più a meno di loro».



Come pensi possa evolvere in futuro questo tuo progetto?



R:«Il mio progetto è quello di continuare ad andare avanti, di fare strada, di comporre altri brani, di far divertire sempre più la gente, dare sempre il massimo per loro, oramai io vivo per loro, vivo per loro e dò anima e corpo».

