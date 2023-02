BARI - Sin dal 2020, quando da assessore regionale allo Sviluppo Economico seguivo l’importante opportunità per il territorio che, col Presidente Emiliano ci occupiamo dell’importante insediamento della Ferretti Group. Lo ha detto Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto.Adesso - prosegue Borraccino - stiamo operando, di comune accordo con l’amministrazione comunale di Taranto e col Governo, della messa in sicurezza e riconversione del sito che ospiterà il cantiere, nell' area di Taranto, ex Yard Belleli. Ora è arrivato il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a questo progetto industriale. Per l"espressione del parere definitivo era presente il Presidente Emiliano.La Regione Puglia ha espresso voto favorevole alle osservazioni e raccomandazioni che il CSLLPP ha ritenuto di suggerire e introdurre con il suo parere positivo, richiesto su istanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in quanto si tratta di un intervento che ha importanti ricadute ambientali e paesaggistiche.Il progetto di messa in sicurezza e reindustrializzazione dell’area ex Yard Belleli ha un valore complessivo di 201,2 milioni di euro, di cui 137,5 milioni di finanziamento pubblico per il completamento della bonifica e le opere di infrastrutturazione e 63,6 milioni di investimento privato per l’attrezzaggio e la messa in esercizio di uno stabilimento produttivo per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi, coperte e sovrastrutture da parte della Ferretti S.p.A, soggetto privato coinvolto nel progetto insieme a Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio.L’Accordo di Programma prevede tempi strettissimi per le fasi di affidamento : 90 giorni dalla validazione del progetto e l’esecuzione dei lavori della durata di 18 mesi.Questo progetto è davvero importante perché ci fa uscire dall'idea che Taranto non è solo una città occupata di acciaio Anzi si apre verso un settore di produzione che vogliamo rivitalizzare, cioè quello della cantieristica navale da diporto, su cui ci crediamo molto dando il nostro supporto , anche con le fiere di settore proprio in Salento.Inoltre è un intervento che vede insieme pubblico e privato collaborare per la bonifica e messa in sicurezza permanente del sito e la realizzazione del nuovo insediamento per la produzione di componenti semilavorati per barche di lusso.Quindi, questo progetto potrebbe essere apripista per altri investimenti simili, e quindi portare a una consistente riqualificazione dell’area industriale di Taranto sia in termini ambientali che occupazionali.