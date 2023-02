Per questo motivo, i tour operator provenienti da tutta Italia si riuniranno nel prossimo weekend a San Giovanni Rotondo, nella splendida cornice del Gran Paradiso Hotel Spa**** per un educational di due giorni, promosso dall'agenzia Bisanum Viaggi di San Giovanni Rotondo, alla scoperta delle bellezze della 'Montagna Sacra' e della città di San Pio, che si trova in una posizione strategica e si presta a proposte turistiche legate non solo alle mete religiose, ma anche all'enogastronomia, alla natura e alle tradizioni locali.





SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Lo scalo aeroportuale di Foggia con la compagnia Lumiwings, la diversificazione del turismo, che va da quello religioso, a quello enogastronomico, per famiglie, improntato sul benessere, sulle escursioni, su mare, laghi, monti e foreste. Il Gargano vive una grande opportunità grazie anche al Gino Lisa, ma deve farsi conoscere sotto tutti i punti di vista e deve fare sistema.