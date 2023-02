CAROVIGNO (BR) - Il Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, e una delegazione di operatori del commercio del comune di Carovigno, tra i quali Giovanni Fedele e Leonardo Tamborrino, sono stati ricevuti, mercoledì 22 febbraio 2023, dalla Commissione Prefettizia presente al completo per discutere di una serie di problematiche riguardanti il mercato settimanale del martedì. - Il Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, e una delegazione di operatori del commercio del comune di Carovigno, tra i quali Giovanni Fedele e Leonardo Tamborrino, sono stati ricevuti, mercoledì 22 febbraio 2023, dalla Commissione Prefettizia presente al completo per discutere di una serie di problematiche riguardanti il mercato settimanale del martedì.





"Ringraziamo la Commissione Prefettizia per la solerzia con la quale si è confrontata e dibattuta sui problemi che attanagliano la Città di Carovigno" ha affermato il Vice Presidente Nazionale Lubes "ma soprattutto per aver cercato di individuare possibili soluzioni".

"Sin dal loro insediamento" ha affermato Lubes "i Commissari sono sempre stati attenti alle problematiche del territorio e anche durante questo incontro, siamo certi" continua Lubes "che le tematiche da noi sottoposte troveranno la giusta risoluzione".

"Li ringrazio" ha concluso Lubes "anche a nome di tutti gli operatori di Carovigno, in quanto, nonostante manca poco per la conclusione del loro mandato, hanno sempre svolto un lavoro encomiabile per la cittadina pugliese. Le problematiche sottoposte durante questo incontro sono state quelle relative al mercato del martedì dove abbiamo chiesto una rimodulazione della planimetria con una diminuzione dei posti in un rapporto congruo tra titolari di posteggio e spuntisti, il pagamento della retta settimanale dovuta dagli spuntisti. Alle nostre sollecitazioni ci è stato risposto che, entro marzo, ci sarà la pubblicazione di un bando di circa 150 posti per l’assegnazione dei posteggi ai non titolari. Ci è stato segnalato che, a seguito di gara, il servizio di riscossione della tassa di occupazione suolo pubblico, sarà appannaggio di una ditta esterna, che a giorni s’insedierà ed a cui spetterà la riscossione dei pagamenti degli operatori.

Infine, la Commissione ha comunicato che gli esercenti alimentari, a causa di lavori che interesseranno la piazza dove attualmente si svolge il mercato alimentare del martedì, dovranno ritornare nelle postazioni pre-covid, con al vaglio un riposizionamento che non complichi la viabilità".

"Alla luce di quanto esposto" ha dichiarato Lubes "ci riteniamo soddisfatti, e siamo certi che i Commissari finalizzeranno in tempi strettissimi le nostre richieste".