Ogni anno, Matrimonio.com premia i migliori professionisti del settore con i Wedding Awards. Il portale n.1 legato a tutto ciò che ruota intorno al matrimonio che supporta le coppie nell'organizzazione del loro grande evento ha ideato, quindi, un happening rivolto proprio a chi, di fatto, accompagna le coppie di sposi dai preparativi per le nozze al giorno stesso e lo fa attraverso una classifica stilata mediante le recensioni rilasciate sul sito dagli sposi.





Il riconoscimento viene assegnato alle seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

Idea Sposa è tra le aziende premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Sposa e accessori, avendo infatti ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com. Tantissime, infatti, le coppie che si sono affidate alla storica e rinomata azienda pugliese per rendere indimenticabile il proprio grande giorno, dall'abito agli accessori che lo completano.

Un anno memorabile, quello appena trascorso, per il comparto matrimoni, in particolar modo dopo gli anni caratterizzati dalle restrizioni a causa del Covid-19 che hanno costretto molti a rimandare le cerimonie e a concentrarle nel 2022 insieme a quelle che vi erano già previste: questo ha portato le aziende come Idea Sposa a lavorare incessantemente per realizzare i sogni di sposi e invitati.

L'azienda, che nasce nel 1978 e conta cinque punti vendita in Puglia dedicati all'abito da sposa e da sposa e uno, neo inaugurato, rivolto esclusivamente agli eventi e alla cerimonia, nel corso del 2022 ha ottenuto un totale di 544 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio.

Il bollino rilasciato sul profilo di Idea Sposa su Matrimonio.com certifica la vittoria agli Awards e riconosce l'azienda come tra le migliori del settore wedding in Italia. Un riconoscimento più che meritato per un'azienda che da sempre fonda il suo core business su qualità e ricerca, sartorialità e brand di alto livello, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e al rapporto qualità-prezzo.