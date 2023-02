– Per la Collana di Ricerca Storica è stato pubblicato da Andrea Pacilli Editore il testo “Il convento di San Matteo sul Gargano e il territorio” (vol. I, Un rapporto secolare), di padre Mario Villani Ofm.L’autore evidenzia i motivi salienti del ruolo religioso, culturale e civile dovuti alla presenza francescana nei cinque secoli nel Convento che insiste sull’area di San Marco in Lamis (FG).Padre Villani, responsabile per decenni della Biblioteca del Convento-Santuario di San Matteo, offre un quadro avvincente della realtà religiosa e culturale della Comunità ecclesiale per aver realizzato una rete di istituzioni civili, accademiche, di studiosi, volontari ed amici che ha prodotto numerose iniziative di studio e divulgazione, come la vitalità spirituale e culturale dipendente dai legami presenti nel territorio.Il volume che passa in rassegna la vita del Convento dalla storia della sua creazione, a quella culturale, alla creazione della biblioteca e delle sue collezioni, dagli studi sui pellegrini, dai beni culturali, dalla denominazione stessa del Convento, ai costruttori, arricchito da appendici storiche che completano l’opera.Paolo Malagrinò, che firma l’Introduzione, scrive tra l’altro che padre Villani “Ha creato un clima di ospitalità che ha consentito a studiosi di varie competenze ed estrazione di confrontarsi facendo della biblioteca non solo un luogo dove custodire, conservare e studiare i libri ma anche un luogo di incontro dove poter confrontare conoscenze, idee e metodi di lavoro. In questa promozione umana e culturale padre Mario è stato accompagnato e sostenuto dai vari membri della comunità francescana tra i quali mi piace ricordare almeno padre Nicola de Michele, padre Gabriele Fania e il mai dimenticato il semplice fra Matteo”.Il testo di padre Mario Villani che si snoda tra cronaca e storia, passando tra tante problematiche incontrate nel percorso, si presenta di lettura articolata proprio per la complessità degli argomenti che presentano un caleidoscopio di suggestioni, emozioni e sollecitazioni spirituali e culturali.