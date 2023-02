BONIFICO BANCARIO Intestato a Amal for Education Unicredit IBAN: IT40Q0200805319000103223565 Causale: Emergenza Gaziantep.





Il sisma ha interessato significativamente anche il nord della Siria, zona già straziata da più di un decennio di conflitto e dalla quale provengono molti dei rifugiati siriani presenti a Gaziantep.





GAZIANTEP - "Fortunatamente sto bene ma sono sotto choc". Sono le parole di Chiara Grazia Valenzano, 25 anni, originaria di Rutigliano e, da due mesi a Gaziantep, in Turchia, città epicentro del terremoto di magnitudo 7,5 verificatosi nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio. La ragazza sta svolgendo un tirocinio post-laurea grazie ad un progetto Erasmus, con Amal for education ed è miracolasamente scampata ad un disastro dalle proporzioni inaudite."Mi trovato nell’edificio in cui quotidianamente svolgiamo le attività e naturalmente mi sono svegliata di soprassalto – il suo racconto -. Le vibrazioni sono diventate sempre più forti, e per un minuto sono stata immobile sul letto, impaurita. La gente è scesa per strada, ci siamo diretti verso un parco in zona dove ci siamo rifugiati fino alle prime luci dell’alba. Abbiamo trascorso la notte al freddo, dinnanzi a fuochi allestiti dalla gente, in attesa di poter rientrare nelle nostre case”. Attraverso il suo profilo Facebook ha lanciato un appello per donare e aiutare la popolazione colpita dal terremoto.“Vi scrivo da Antalya, dove sono riuscita a mettermi al sicuro dopo aver passato la nottata di domenica e lunedì a Gaziantep a fare i conti con i primi effetti del terremoto. Sono fortunata. Ma a Gaziantep e dintorni continuano le scosse, la sensazione di pericolo. Continua il freddo, la ricerca di un posto sicuro, la ricerca di cibo. Ci sono problemi di approvvigionamenti, di accesso all’acqua, al gas – si legge nel post -. Purtroppo da qui non posso fare molto se non condividere con voi queste informazioni. L’area e le persone interessate dal disastro è molto estesa, le autorità sono impegnate con i salvataggi, c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile per gli sfollati e per chi non può tornare a casa.– AFAD Turkey Ufficial Disaster and Emergency Management (“Protezione civile” turca): afad.gov.tr/depremkampanyasi2 – Amal4education gestisce il centro in cui stavo svolgendo il tirocinio Erasmus in un quartiere periferico con famiglie fragili, insieme ad un altro centro a Kilis. Stanno distribuendo pasti caldi e coperte.