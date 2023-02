BRINDISI - Una grande ricorrenza, oggi, per l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni: Mons. Settimio Todisco compie 53 anni di episcopato. E' stato, infatti, ordinato vescovo nella Cattedrale di Ostuni il 15 febbraio 1970 e il 5 febbraio 2000 è diventato emerito. Ed è questa davvero un'occasione importante per ricordarlo. - Una grande ricorrenza, oggi, per l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni: Mons. Settimio Todisco compie 53 anni di episcopato. E' stato, infatti, ordinato vescovo nella Cattedrale di Ostuni il 15 febbraio 1970 e il 5 febbraio 2000 è diventato emerito. Ed è questa davvero un'occasione importante per ricordarlo.





Ma parliamo della vita di Mons. Settimio Todisco. Nato a Brindisi il 10 maggio 1924, ha compiuto gli studi nel Seminario diocesano di Ostuni ed in quello regionale di Molfetta. E’ stato ordinato sacerdote da mons. Francesco De Filippis, il 27 luglio 1947.

Ha iniziato il ministero in qualità di docente e di vice rettore nel Seminario di Ostuni; contemporaneamente ha insegnato religione nelle classi del Ginnasio e coadiuvato nella cura d’anime il parroco della Cattedrale, can. Antonio Giglio. Nell’ottobre del 1950, per il trasferimento del Seminario nella rinnovata sede di Brindisi, con la nomina di rettore, tornava nella città natale. Furono anni di intenso lavoro svolto da Don Settimio tra i ragazzi che si preparavano al sacerdozio e tra i giovani che frequentavano la FUCI e l’Istituto Magistrale.

Nel giugno del 1957, per l’elezione di mons. Orazio Semeraro a vescovo di Cariati, l’arcivescovo mons. Margiotta lo richiamava in Ostuni nominandolo canonico teologo, prefetto di curia, delegato vescovile per l’Azione Cattolica ed assistente del Movimento Laureati.

Nel 1962 gli veniva affidato il compito di Vicario Generale e, l’anno successivo, riceveva la nomina pontificia di Protonotario Apostolico. E’ stato Arciprete del Capitolo Cattedrale, insegnante di religione nel Liceo classico e membro della Consulta dell’Istituto pastorale pugliese.

Lunedì 15 dicembre 1969, veniva eletto Vescovo, titolare di Bigastro e ad Amministratore "sede plena" delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi.

Fu ordinato vescovo nella Cattedrale di Ostuni il 15 febbraio 1970 dal Card. Corrado Ursi. Promosso alla sede arcivescovile di Brindisi il 24 maggio 1975, è divenuto emerito il 5 febbraio 2000. Attualmente è membro della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.