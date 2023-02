LECCE - L'ICS (Istituto di Cultura Salentina), associazione no profit che opera sul fronte nazionale e internazionale dal 2016 con l'obiettivo di valorizzare la cultura del territorio e le proprie eccellenze, ha promosso e organizzato una serata di gala dal titolo "Stelle di Marzo" che si svolgerà sabato 4 marzo p.v. nella splendida cornice di Torre del Parco a Lecce - start ore 20.00 - per festeggiare tutte le donne in previsione dell'imminente Giornata Internazionale dell'otto marzo in cui si affermano i loro diritti, si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, ma anche le violenze e le discriminazioni assurde che ancora subiscono in molte parti del mondo. - L'ICS (Istituto di Cultura Salentina), associazione no profit che opera sul fronte nazionale e internazionale dal 2016 con l'obiettivo di valorizzare la cultura del territorio e le proprie eccellenze, ha promosso e organizzato una serata di gala dal titolo "Stelle di Marzo" che si svolgerà sabato 4 marzo p.v. nella splendida cornice di Torre del Parco a Lecce - start ore 20.00 - per festeggiare tutte le donne in previsione dell'imminente Giornata Internazionale dell'otto marzo in cui si affermano i loro diritti, si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, ma anche le violenze e le discriminazioni assurde che ancora subiscono in molte parti del mondo.





Il titolo della serata è un omaggio, dunque , a tutte le ospiti che interverranno, donne forti e solari che si mettono in gioco liberamente, che rischiano ogni giorno, che eccellono in arti e mestieri senza dimenticare che ciò è per loro possibile grazie al ripido e non meno aspro percorso di chi le ha precedute.

Madrina della serata la giornalista Barbara Politi accompagnata dal volto noto e amato di Mingo De Pasquale.

All'attrice salentina Carla Guido e allo stesso De Pasquale è affidata l'interpretazione di alcune tra le più belle liriche dedicate alle Donne.

"Mahasa Amini è stata uccisa a 22 anni, a Theran, dopo essere stata arrestata dalla Polizia perchè non portava correttamente il velo in capo. Accadeva il 16 settembre 2022. La lotta per i diritti delle donne - afferma la Presidente dell'ICS, l'avvocato e scrittrice Annalaura Giannelli - è attuale, è in corso ed equivale alla lotta per la libertà di ciascuno di noi. Si tratta di una serata di festa – aggiunge - per sentirsi accanto a tutte quelle donne a cui è impedito vivere la propria femminilità, a cui è fatto divieto di uscire di casa lasciando scoperto il capo, a cui è fatto divieto di entrare in un negozio se non accompagnate da un uomo, a quelle donne a cui è fatto divieto di studiare o di esprimere la propria opinione o, addirittura, anche solo di farsi curare. Festeggiare vuol dire soprattutto prendere posizione, dare voce a chi non ha la possibilità di parlare e denunciare, rivendicare ed esercitare i propri diritti. Stelle di Marzo sono tutte le donne, dunque, che si mettono in gioco liberamente, che rischiano ogni giorno, che eccellono in arti e mestieri senza dimenticare che ciò è per loro possibile grazie al ripido e non meno aspro percorso di chi le ha precedute".

La serata prevede, inoltre, un importante gemellaggio tra ICS e la fondazione Città di Avellino nella persona del dott. Gianluca Festa, Primo Cittadino del capoluogo irpino.

Un nuovo ponte percorribile in entrambe le direzioni in grado di valorizzare i rispettivi territori e rafforzare l'identità culturale del nostro Mezzogiorno d'Italia anche all'Estero.

Presenti nell'occasione per dare il benvenuto al primo Cittadino di Avellino l'assessore alla Cultura della Città di Lecce, dott.ssa Fabiana Cicirillo e l'assessore allo sviluppo economico, dott. Paolo Foresio.

Un evento gioioso con l'accompagnamento musicale della calda voce della jazzista Carla Schiavano, con la magia artistica dei dipinti dal tratto inconfondibile di Annalisa Melle, con le sublimi degustazioni della cucina di Torre del Parco e la partecipazione straordinaria della raffinata Chef salentina, Alessandra Civilla dell'Alex Restaurant.

Prevista un'esibizione canora di alcuni giovanissimi artisti salentini, talenti di Effetto Notte, reduci da Casa Sanremo, inediti di "Miria Records". La serata è affidata alla regia della MV&Partners di Lecce guidata da Mimma Vellotti.