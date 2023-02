“La leggiadria degli animali durante la danza e l’allegria dei beduini strappò un disteso sorriso all’ospite, che ogni tanto però sembrava assente e turbata”.

Chiara Taormina, l’autrice che realizza splendidi racconti per bambini e ragazzi, ritorna con un nuovo lavoro editoriale, intitolato: “Cammy e il cristallo dell’oceano”. In questo libro l’autrice affronta tematiche importanti, quali: la solidarietà, l’amicizia, la collaborazione e l’inquinamento dei mari e l’amore per la natura. Tutte queste tematiche, nonostante siano serie e attuali, vengono descritte dall’autrice in maniera semplice e adatta al pubblico dei lettori. In quest’avventura abbiamo: uno specchio che rivela un grande potere e Desin, una alpaca di un paese montano compie un viaggio per chiudere aiuto alla tribù dei cammelli rari. Gli abitanti decidono di aiutare la forestiera, ma, lungo il viaggio si ritroveranno a dover affrontare degli incredibili colpi di scena. Quale sarà il segreto che si cela dietro lo specchio?

Chiara Taormina nasce a Palermo dove tutt’ora vive e lavora. È socia dell’ICWA e nel 2013 pubblica il suo primo libro per Edizioni Il Ciliegio intitolato: “Cammy e il tempio del sole”. Tutte le sue opere sono dedicate a un target ben preciso: i bambini, della fascia d’età dei 9 anni in su. Nel 2016 pubblica anche l’Antologia Haiku Hanami Estate con Edizioni della sera e nello stesso pubblica con Fusibilia Edizioni: Antologia Haiku tra meridiani e paralleli. Nel 2017 pubblica con Edizioni Il Cielo: Ruggero e la macchina del tempo con la speciale prefazione di Luis Sepúlveda e questo romanzo è il vincitore di due premi: critica e primo premio di narrativa. Nel 2021 pubblica: Il tesoro scomparso di Federico II. Le illustrazioni realizzate all’interno dei suoi libri sono idealizzate da: Chiara Civati, illustratrice specializzata in libri per l’infanzia e per ragazzi