NOICATTARO (BA) - È stato presentato sabato 18 febbraio a Noicattaro HOPEN – Progetti educativi. Un percorso finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.Tanti i temi toccati durante la conferenza stampa condotta da Rosanna Santoro (coordinatrice del progetto) e a cui hanno preso parte i sindaci dell’Ambito Territoriale n.11 Giuseppe Colonna (Sindaco Mola di Bari), Raimondo Innamorato (Sindaco Noicattaro) e Giuseppe Valenzano (Sindaco Rutigliano).L’obiettivo di HOPEN – come ha spiegato Rosanna Santoro – è quello di far sapere agli adolescenti che la loro comunità li ama e li sostiene. Tutta la comunità deve farsi promotrice dell’accoglienza dell’altro: per questo abbiamo chiamato a raccolta le scuole e le realtà del privato affinché si possa lavorare insieme contro la dispersione scolastica e per la promozione del benessere. Facendo emergere desideri e bisogni - continua la coordinatrice di Hopen - è possibile attivare un processo di conoscenza di sé che permetta ai ragazzi una maggiore inclusione sociale e lavorativa.Della buona riuscita del progetto sono convinti anche i sindaci dell’Ambito per cui HOPEN “ci aiuterà a riaffermare capisaldi come scuola e famiglia che in questo momento sono quasi delegittimati” (Colonna), “aiuterà i ragazzi a farli sentire accolti dalle istituzioni” (Innamorato) e “l’emersione dei loro talenti darà loro maggiore vitalità” (Valenzano).Nel pomeriggio del 18 febbraio le attività sono andate avanti con un momento di formazione destinato a oltre 50 operatori sociali, educatori, insegnanti e genitori a cura di Rosy Paparella. Tema dell’incontro "Come e perché aiutare gli adolescenti ad attraversare la terra di mezzo".Infine, serata dedicata all'intrattenimento con "Kirikù e la strega Karabà", spettacolo a cura del Kismet (racconto in musica, di Michel Ocelot con Teresa Ludovico e musiche di Maurizio Lampugnani).