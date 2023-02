Locorotondo, borsa di studio 'Santuzzi Minischetti e Piero Scatigna': i vincitori

LOCOROTONDO (BA) – Lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città di Locorotondo avrà luogo la premiazione della sesta Borsa di Studio Comunale “Santuzza Minischetti e Piero Scatigna”.I vincitori per categoria sono: Cela Greta – Scuola secondaria di primo grado; Gatti Giorgio – Scuola secondaria di secondo grado; Petrelli Pierpaolo – Laurea triennale o specialistica o magistrale.“La consegna delle borse di studio comunali per gli studenti meritevoli – sottolinea l'Assessore alle Politiche Giovanili Paolo Giacovelli – è un appuntamento che da ormai sei anni interessa i nostri ragazzi. Ho notato, con estremo piacere ed orgoglio, che c'è stato un nutrito parimerito per i candidati alla sezione “laurea triennale o specialistica o magistrale”, per i quali abbiamo dovuto adottare i criteri riportati nel bando: ben cinque ragazzi candidati hanno conseguito il diploma di laurea col massimo dei voti (110 e lode).Il nostro obiettivo è riconoscere loro, attraverso un piccolo contributo economico, ma soprattutto attraverso il riconoscimento dell'impegno che hanno profuso negli studi ed i risultati che hanno conseguito. Il diritto allo studio è fondamentale per lo sviluppo della società perchè contribuisce a gettare le basi di un futuro personale oltre che professionale. Agevolare questo cammino è un dovere delle Istituzioni.Ai vincitori le mie più sincere congratulazioni...bravi! A tutti i ragazzi che hanno partecipato va un grande plauso: siate soddisfatti di voi stessi.”