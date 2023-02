Serie B: vittorie del Palermo e del Parma, ko la Reggina e il Genoa

Nel secondo posticipo il Parma vince 2-0 al “Tardini” con il Genoa. Nel primo tempo al 32’ gli emiliani passano in vantaggio con Benedyczak con un tocco rasoterra di sinistro su passaggio di Vazquez. Nel secondo tempo all’8’ il Parma raddoppia con Vazquez su rigore concesso per un fallo di mano di Dragusin. I gialloblu sono settimi in zona play off con 33 punti insieme alla Ternana. Quarta sconfitta esterna per il Genoa. I liguri rimangono al secondo posto a 40 punti.

Al 31’ la Reggina pareggia con Stelec con una conclusione di destro su cross di Rivas. Al 36’ i rosanero ritornano in vantaggio con Soleri di testa su cross di Mateju. Al 93’ Tutino dei siciliani si fa parare un rigore dal portiere Contini dato per un fallo di Gagliolo su Soleri. Terza vittoria consecutiva del Palermo. I rosanero sono sesti con 34 punti. Seconda sconfitta consecutiva per la Reggina. I calabresi restano al terzo posto a 39 punti.