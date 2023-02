Neve nel barese: imbiancati diversi comuni. Fiocchi anche sul capoluogo

Sul resto d’Italia precipitazioni per lo più scarse se non del tutto assenti, salvo deboli nevicate a ridosso del Piemonte occidentale, fino in pianura. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno comunque Sicilia e Sardegna, anche a sfondo temporalesco, con neve non in pianura ma comunque a quote medio-basse.”



POI ARRIVA L’ANTICICLONE DI SAN VALENTINO? – “Dal weekend ma soprattutto la prossima settimana potrebbe invece farsi spazio l’anticiclone, responsabile di un rialzo delle temperature anche deciso e tempo stabile, in particolare ancora una volta al Nord che continua a soffrire un marcato status siccitoso (segnatamente il Nordovest). Il Sud invece potrebbe risentire ancora di spifferi freddi dai Balcani, con ulteriori episodi d’instabilità atmosferica. Seguiranno aggiornamenti.” – concludono da 3bmeteo.com.

BARI - Una mattinata dedicata al bianco in provincia di Bari per la nevicata che ha coinvolto numerosi comuni dell'area metropolitana, dalla Murgia alle zone meno interne. Anche il capoluogo è stato interessato da una spruzzata intorno alle prime ore del mattino.Da Gravina a Santeramo fino ad Altamura e Cassano Murge ci sono città imbiancate così come Ruvo e altri centri a quote più elevate. I fiocchi di neve hanno raggiunto anche la città di Bari e alcuni paesi della costa, con temperature che hanno raggiunto 1 grado nel capoluogo.La nevicata ha causato disagi alla viabilità ma ha anche fatto scattare alcune ordinanze sindacali per la chiusura delle scuole: lezioni sospese oggi a Gravina, Ruvo, Palombaio e Mariotto (nel comune di Bitonto). Istituti aperti, invece, a Corato e Terlizzi.Secondo gli esperti di 3bmeteo.com il freddo proseguirà per tutta la giornata, con uno scenario simile anche per mercoledì. Miglioramenti sono attesi dal prossimo fine settimana.“L’interazione dei venti freddi russi con il Mediterraneo favorirà una certa instabilità atmosferica in primis lungo il medio-basso versante Adriatico, in generale al Sud e su Sardegna e Sicilia, dove potremo avere locali rovesci nevosi a quote collinari, se non a tratti fin sul livello del mare tra Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Qualche fiocco di neve potrà inoltrarsi a tratti anche tra Toscana orientale e Umbria, nonché su bassa Emilia e Romagna.