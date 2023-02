Nuovo ospedale a Brindisi. Caroli: "Sarebbe auspicabile, ma invitiamo il sindaco Rossi a non fare campagna elettorale sulla pelle dei concittadini"

BRINDISI - "Come non si può non essere d’accordo con il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi: i brindisini hanno sicuramente diritto ad avere un nuovo ospedale. Per questo anche Fratelli d’Italia al Comune ha votato l’ordine del giorno presentato per chiedere alla Regione Puglia di prevedere la costruzione di un nuovo nosocomio a Brindisi che sostituisca il Perrino, così come sta avvenendo a Taranto con il Santissimo Annunziata che sarà sostituito dal San Cataldo" ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, alla proposta del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. - "Come non si può non essere d’accordo con il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi: i brindisini hanno sicuramente diritto ad avere un nuovo ospedale. Per questo anche Fratelli d’Italia al Comune ha votato l’ordine del giorno presentato per chiedere alla Regione Puglia di prevedere la costruzione di un nuovo nosocomio a Brindisi che sostituisca il Perrino, così come sta avvenendo a Taranto con il Santissimo Annunziata che sarà sostituito dal San Cataldo" ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, alla proposta del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.





"Ma è evidente che l’odg di Rossi ha tanto il sapore di un’uscita elettorale perché per convincere la Regione a costruire un nuovo ospedale a Brindisi, fare un progetto e metterlo a bando serviranno oltre 10 anni. Sono pessimista? Assolutamente no, realista. Basta guardare il cronoprogramma dei 5 ospedali in costruzione, alcuni dei quali corrono seriamente il rischio di rimanere solo nei cassetti ancora per molti anni senza mai vedere l’apertura del cantiere. Quindi siamo seri, così come è seria ed emergenziale la situazione ospedaliera nel Brindisino, e nell’interesse della salute dei nostri concittadini sollecitiamo la Regione Puglia a trovare quanto meno risorse per ammodernare il Perrino iniziando dal potenziamento del Pronto Soccorso, soprattutto sotto il profilo dell’organico. Resta solo un mistero: se davvero il sindaco Rossi è in grado convincere il presidente Emiliano a costruire un nuovo ospedale per Brindisi perché non lo ha fatto in questi anni e si ricorda solo ora a pochi mesi dal voto?" ha dichiarato ancora Luigi Caroli.