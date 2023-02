OSTUNI (BR) - Il Museo di Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni ha presentato alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) il nuovo filmato che racconta la storia del ritrovamento dello scheletro di Ostuni 1, la donna del Paleolitico ritrovata a 28mila anni dalla morte nella grotta di Santa Maria di Agnano con ancora in grembo un feto di 8 mesi. - Il Museo di Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni ha presentato alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) il nuovo filmato che racconta la storia del ritrovamento dello scheletro di Ostuni 1, la donna del Paleolitico ritrovata a 28mila anni dalla morte nella grotta di Santa Maria di Agnano con ancora in grembo un feto di 8 mesi.





La nuova produzione dell’Istituzione Museo è stata presentata dal Presidente, Michele Conte, che ha incontrato nello stand della Regione Puglia, l’assessore Gianfranco Lopane ed il direttore del dipartimento Aldo Patruno.

"Abbiamo approfittato della BIT" spiega il presidente dell’Istituzione, avv. Michele Conte "una borsa del settore turistico e della comunicazione e valorizzazione delle località, per presentare l’ultimo video sulla testimonianza del prof. Donato Coppola che racconta la storia della scoperta della 'Donna di Ostuni', il seppellimento della donna del Paleolitico col feto nel grembo e di quello che è successo dal 1991 ad oggi. Una testimonianza importante per oggi e per il futuro e poi, siamo qui per comunicare quelle che sono le attività del museo e gli appuntamenti più importanti al museo e al parco archeologico che l’anno scorso ha richiamato un gran numero di visitatori. Una comunicazione molto apprezzata sia dall’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane che dal direttore dell'Assessorato al Turismo, Aldo Patruno". Il nuovo filmato è visibile sui canali social dell’Istituzione Museo.