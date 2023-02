LUCERA (FG) - Secondo appuntamento con l’autore Vito Ricci, questa volta a Lucera. Si terrà, infatti, sabato 18 febbraio alle ore 18:30, presso gli spazi del Circolo Unione in Piazza Duomo, la presentazione del libro dal titolo "Templari e Giovanniti nel Mezzogiorno Normanno-Svevo". - Secondo appuntamento con l’autore Vito Ricci, questa volta a Lucera. Si terrà, infatti, sabato 18 febbraio alle ore 18:30, presso gli spazi del Circolo Unione in Piazza Duomo, la presentazione del libro dal titolo "Templari e Giovanniti nel Mezzogiorno Normanno-Svevo".





Il Mezzogiorno italiano, soprattutto in epoca normanno-sveva, ricoprì un ruolo determinante nella storia e nelle vicende degli Ordini religioso-militari, in particolare, e del movimento crociato più in generale. La posizione geografica della penisola forniva una serie di facilitazioni nei rapporti con la Terrasanta. Al fattore geografico ben presto se ne aggiunse uno ulteriore di natura economica: lo sfruttamento della terra con l’impianto di aziende dedite all’agricoltura e all’allevamento ovino. In questo lavoro si esamina la rete degli insediamenti degli Ordini, le strategie insediative e un aspetto dell’organizzazione spesso trascurato, quello relativo alla "familia", ovvero tutti quei laici, che a vario titolo, gravitavano intorno al mondo dei cavalieri.

Dialogherà con l'autore il presidente dell'Associazione storico culturale "Gens Capitanatae" Alessandro De Troia. Inoltre, durante la serata vi sarà un intervento dal titolo "Serritella: mille anni e poche pietre" a cura di Costantino Postiglione, membro dell'Archeoclub aps "Minerva" Sede di Lucera e saranno presentate ricostruzioni di reperti e abiti del XIII secolo a cura dell’Associazione "Gens Capitanatae" di Lucera.

Durante l’evento è previsto anche un intervento di Walter di Pierro, presidente dell’Archeoclub aps "Minerva" Sede di Lucera, il quale presenterà la locale sede appena costituita. La serata verrà introdotta dal Presidente del Circolo Unione Silvio Di Pasqua.

Vito Ricci nelle sue ricerche si interessa della presenza degli Ordini religioso-militari nel Mezzogiorno italiano e in Puglia, con particolare riguardo alle strategie insediative e all’economia, e della storia economica e sociale in Terra di Bari tra Medioevo e prima Età moderna. Ha pubblicato le monografie "Province e maestri provinciali templari nel Mezzogiorno italiano" (Edit@, 2017) e "I Templari nella Puglia medievale" (Edizioni Dal Sud, 2009); dal 2010 ad oggi ha all’attivo diversi contributi nelle riviste Studi Bitontini, Medioevo Adriatico. Ricerche della Società internazionale per lo studio dell’Adriatico nell’età medievale, Porphyra – International academic journal in Byzantine Studies, Nicolaus. Studi storici, Archivio Storico Pugliese, in atti di convegni e in pubblicazioni miscellanee. È socio ordinario della Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani (LARTI), del Centro Ricerche di Storia e Arte Bitonto e socio fondatore dell’Associazione del Centro Studi normanno svevi. Ha tenuto interventi sugli Ordini religioso-militari e su argomenti di Storia medievale in incontri, conferenze, seminari e convegni in Puglia e in altre Regioni italiane.

L'evento è a cura delle Associazioni "Gens Capitanate" e "Cives Regni Siciliae" di Lucera, dell'Archeoclub d'Italia aps - Sezione "Minerva" di Lucera, del Circolo Unione di Lucera e del portale "Mondi Medievali".