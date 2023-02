Ostuni: in arrivo la pubblicazione di tutte le poesie del Secondo Concorso sulla Giornata Nazionale del Dialetto



OSTUNI (BR) - In questi giorni, nella città di Ostuni, si parla ancora della Giornata Nazionale del Dialetto. E, proprio per questo motivo, la Pro Loco Ostuni Marina e l'Unitre, unite, hanno deciso di pubblicare in un libricino tutte le poesie del Secondo Concorso sulla Giornata Nazionale del Dialetto.





"Nonostante viviamo nell'era di internet, non possiamo tralasciare l’uso dei vecchi metodi tradizionali, non possiamo non dare rilievo anche ai libri" hanno dichiarato gli ideatori.

Per quel che riguarda la manifestazione, si svolgerà nella bellissima location del Hotel Monte Sarago, fiore all’occhiello del territorio, con l’intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questo notevole patrimonio culturale rappresentato dai dialetti.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’intero programma dell’evento.