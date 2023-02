OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 25 febbraio 2023, alle ore 18:30, presso AGAPE, in via G. Di Vittorio n°23, si terrà la presentazione del libro "Il ciclo del lupo" di Anna Correale (Pietre Vive Editore). La serata sarà presentata da Rossella Tempesta. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 25 febbraio 2023, alle ore 18:30, presso AGAPE, in via G. Di Vittorio n°23, si terrà la presentazione del libro "Il ciclo del lupo" di Anna Correale (Pietre Vive Editore). La serata sarà presentata da Rossella Tempesta.





Per quel che riguarda il libro "Il ciclo del lupo", è una rivisitazione personalissima della fiaba dell’incontro con il lupo. La breve e intensa raccolta di Anna Correale ne sviscera, con grande delicatezza, ogni possibile sfaccettatura, rileggendola in chiave psicanalitica, filosofica, autobiografica, simbolica, narrativa, realizzando un’opera di grande rilievo poetico e disinvolta profondità. La completano e arricchiscono le vivide illustrazioni di Valeria Puzzovio. Il libro è presentato in doppia lingua, italiano e francese, nella traduzione di Danièle Rousselier e Maria Cristina Bonini, con la supervisione di Violetta Latte.

Per quel che riguarda Anna Correale, nata nel 1962, vive tra Napoli, la campagna pugliese e Parigi. Insegnante di filosofia, ad oggi ha pubblicato: L’écriture du silence (ANRT, 2002); Dove noi siamo (Dante & Descartes, 2007); Perché io non spero più di ritornare (Palomar, 2011); la traduzione di L’été 80 di Marguerite Duras (Filema, 1994), il testo che accompagna i dipinti di Massimo Latte dal titolo Supplément d’amour (La Barque, 2013) e, per Pietre Vive, la raccolta di prose Wendy (2017). Ha scritto inoltre per riviste di filosofia e per la rivista ADA e collabora con la rivista The Egg Journal. Nel 2022 è tra le fondatrici della Compagnia teatrale LES Violetta Latte, che da questo libro ha tratto il suo spettacolo di esordio.

Per quel che riguarda, invece, Valeria Puzzovio, nata nel 1985, vive e lavora in Salento. Illustratrice, lavora in ambito editoriale e pubblicitario. Nel 2018 è tra gli artisti vincitori del contest Dieci Copertine di Italianism. Nel 2020 è selezionata alla VII edizione della Mostra Internazionale del Libro d’artista a Noto. Nel 2021 ha collaborato con Fidelio Productions realizzando i disegni per il film Vetro di Domenico Croce. Fra le altre, ha realizzato le copertine di Il colore delle cose fragili e Tra le pagine l’incontro (Collettiva) e di Piccole storie finite male (Besa). Per Pietre Vive, ha illustrato il libretto dello spettacolo teatrale Barbablues (2019) scritto e diretto da Lucia Zotti.