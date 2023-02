Pallone 'spia' cinese sorvola cieli Usa: è caso diplomatico

Spy story in corso nei cieli Usa. Il Pentagono sta seguendo e monitorando un pallone da ricognizione cinese sopra gli Stati Uniti continentali. Lo hanno riferito i media statunitensi, citando funzionari della difesa. L'avvistamento del pallone sospetto è avvenuto pochi giorni prima che il Segretario di Stato Antony Blinken visitasse la capitale cinese per colloqui ad alto livello.Funzionari della difesa hanno affermato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni alle persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma si sono rifiutati di specificare quanto sia alto. Un alto funzionario della difesa ha affermato che gli Stati Uniti erano "molto fiduciosi" che si trattasse di un pallone cinese ad alta quota che stava sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni."È chiaro che l'intento di questo pallone è la sorveglianza" ha detto il funzionario Usa. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti leader militari e della difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che è stata presentata mercoledì al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno contattato "urgentemente" i funzionari cinesi e comunicato la gravità della situazione.L'incidente segna una delle manovre di raccolta di informazioni più aggressive di Pechino negli ultimi anni. Secondo i media americani, il pallone ha sorvolato anche uno dei tre campi missilistici nucleari americani, la base aerea di Malmstrom a Billings, nel Montana.