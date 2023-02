BARI - Con gli incontri di Alessano e San Severo si è conclusa la prima fase del progetto Arte e legalità iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione tramite degli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzata a sensibilizzare il territorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori compiuti nei confronti degli amministratori locali. L'iniziativa coordinata dalla Prefettura di Bari, coinvolge quali partner di progetto: Anci Puglia, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Avviso Pubblico, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Associazione Libera.Gli incontri si sono svolti rispettivamente ad Alessano presso IIS “G. Salvemini” e a San Severo, al Liceo“E. Pestalozzi”. In entrambi gli eventi gli studenti hanno dimostrato il loro interesse, interagendo con i relatori sulle tematiche del progetto, dimostrando interesse sull’articolazione degli enti territoriali, nell’attuale assetto Costituzionale, ma soprattutto, sui temi della legalità, esprimendo ferma condanna verso ogni forma di intimidazione agli amministratori locali.Ad Alessano, presenti con la dirigente scolastica Chiara Florinda Vantaggiato e il provveditore di Lecce Vincenzo Melilli, gli studenti del IIS Salvemini, il sindaco Osvaldo Stendardo, il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo e la viceprefetto Stefania Fornaro, coordinatrice del progetto Arte e legalità.“L’amministratore locale deve amministrare il territorio nel nome del popolo e nell’interesse delle comunità, senza condizionamento alcuno, rispettando le regole e guardando sempre avanti. - ha dichiarato il sindaco di Alessano Osvaldo Stendardo – Importante il coinvolgimento della scuola in questo progetto poiché rappresenta uno dei presidi fondamentali della legalità.” Infine il sindaco Stendardo ha ricordato Don Tonino Bello: "Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della sua morte, un uomo di pace, giustizia e legalità, ormai patrimonio dell’umanità.”“Anci Puglia ha aderito con entusiasmo a questo progetto, un interessante percorso di sensibilizzazione contro ogni forma di intimidazione agli amministratori locali e aggressione alla democrazia.- ha dichiarato il presidente Ettore Caroppo - Importante il coinvolgimento delle scuole, gli incontri con i sindaci e l’utilizzo delle forme di arte cinematografica e teatrale per promuovere la cultura della legalità. Il rispetto del bene comune, delle istituzioni e delle persone, da qui parte la coscienza civica, ispirata a valori etici fondamentali da diffondere e consolidare nelle nostre comunità, partendo dai giovani e dalle scuole, per una società che conosca il passato e si proietti verso il futuro avendo sempre come punto di riferimento i principi della nostra Costituzione.”L’incontro di Alessano si è concluso con la visita alla tomba di Don Tonino Bello, un momento toccante e suggestivo, in un luogo di grande spiritualità, dove si è pervasi da una atmosfera di pace e serenità.A San Severo, al Liceo Pestalozzi erano presenti il capo Gabinetto della Prefettura di Foggia Angelo Caccavone, Maria Teresa Cavaliere a rappresentare l’Ufficio Scolastico di Foggia, il Sindaco Francesco Miglio ed in collegamento in video conferenza l’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba.“E’ stato un momento di confronto – dichiara il Sindaco Miglio – davvero utile, coinvolgente ed altamente istruttivo per i nostri giovani studenti, i quali hanno partecipato con grande attenzione. Ringrazio pubblicamente l’ANCI Puglia e quanti hanno permesso ai ragazzi di ascoltare le nostre riflessioni sull’argomento, un seme piantato in un momento contingente davvero difficile, dove la delazione e la diffamazione riescono a correre veloci sul web e sui social, creando emulazione negativa in tanti. Purtroppo sono spesso le persone più avanti con gli anni ad indicare vie e percorsi sbagliati ai giovani. Per questi motivi, per offrire un contributo ed un supporto alle nuove generazioni, manifesto pubblicamente la mia disponibilità a prendere parte nelle scuole cittadine ad altri incontri, nella consapevolezza che dobbiamo creare una San Severo migliore”.Da domani il progetto Arte e legalità prosegue con le altre attività che coinvolgeranno gli studenti dell'ITT “Panetti-Pitagora” di Bari, dell'IT “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" di Brindisi, dell'IT "G. Salvemini" di Alessano e del Liceo "E. Pestalozzi" di San Severo, nella realizzazione di un cortometraggio, di un logo di progetto e di una pièce teatrale per raccontare climi, contesti, storie e segnali sociali che evidenziano il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali.