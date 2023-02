E' stato trovato dopo giorni di ricerche ininterrotte il corpo senza vita di Angelo Zen, l'italiano disperso in seguito al terremoto che si è abbattuto su Turchia e Siria."Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen", ha annunciato in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari".Il consulente orafo veneto 60enne era in Turchia per lavoro quando si è verificato il terribile sisma che ha sconvolto il Sud del Paese, al confine con la Siria. Secondo gli ultimi contatti avuti con i familiari si trovava a Kahramanmaras, la città turca di un milione di abitanti, epicentro del sisma, rasa al suolo dalla scossa.La mattina dopo l'ultimo contatto avrebbe dovuto incontrare un collega turco per discutere di lavoro. Zen viveva a Maerne di Martellago, nel Veneto, insieme alla sua seconda moglie, e per giorni si è sperato invano che fosse tra i sopravvissuti.