TARANTO – Stefano Castronuovo, già segretario provinciale di Casartigiani Taranto, è stato nominato coordinatore regionale di Casartigiani Puglia. «Ringrazio il presidente Giacomo Basso – ha detto il coordinatore regionale – di Casartigiani per la grande fiducia riposta nei miei riguardi. La stima è reciproca e pertanto mi impegnerò a portare la voce degli artigiani sia istituzioni nelle locali sia nelle regionali, affinché i nostri soci pugliesi si sentano degnamente rappresentati e tutelati. Non smetterà mai di pormi al servizio degli associati che, ogni giorno, sceglierà di fare parte della grande famiglia di Casartigiani».Castronuovo è stato nominato segretario provinciale di Casartigiani Taranto, nel gennaio del 2010. Dal 2013 fa parte del consiglio di amministrazione di Artigiancredito Puglia ed è componente del Comitato Paritetico Fondartigianato. Castronuovo, inoltre, ha partecipato a numerosi tavoli regionali e nazionali in rappresentanza del settore di Casartigiani. Dal 2018 al 2020 è stato presidente della Scuola Artigiani. Inoltre, da ottobre 2022 Castronuovo è stato nominato componenti effettivo organismo di partenariato delle risorse del mare, dell'Autorità di sistema del Mar Ionio.