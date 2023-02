PUTIGNANO (BA) - “Il Carnevale è la festa per eccellenza della libertà e del divertimento e questa possibilità deve essere garantita a tutti”, con queste parole il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Giuseppe Vinella presenta il progetto CARNEVALE PER TUTTI. Il progetto prevede una partnership di eccellenza con professionisti dell’organizzazione di eventi accessibili.Tutte le sfilate e i grandi eventi del Carnevale di Putignano sono realizzati per questa edizione in partnership con ABIL FESTA della cooperativa sociale L’INTEGRAZIONE. Abil Festa, il primo marchio di accessibilità agli eventi, consente alle persone con disabilità di godere degli eventi in piena sicurezza e libertà oltre che in totale autonomia svolgendo un lavoro che si articola in diverse fasi: dal servizio info point al quello di prenotazione online, la partecipazione ai tavoli tecnici per la pianificazione del piano di sicurezza e localizzazione dell'area riservata, dei bagni chimici e area di sosta, alla gestione degli ingressi e organizzazione dell'area con personale altamente qualificato come oss, educatori e una psicologa, all'assistenza dall'area di sosta sino al raggiungimento e svolgimento dell'evento.Inoltre, la sfilata serale del Martedì Grasso, 21 febbraio, sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi di Telenorba con traduzione LIS, la lingua italiana dei segni che da poco ha ottenuto il riconoscimento ufficiale.Putignano e il suo Carnevale si fanno promotori quindi di una festa che mira a raggiungere e a coinvolgere proprio tutti, per abbattere steccati e divisioni, come nel più autentico spirito della manifestazione.Veronica Calano, Presidente di Abil Festa, sottolinea: “Siamo felici di rendere accessibile a tutti anche questa edizione del carnevale di Putignano che dopo due anni è stato super atteso; ad oggi le prenotazioni ricevute sono più di 150 da tutte le parti d'Italia. Molti di loro presenti perché consapevoli del servizio Abilfesta.Grazie alla sensibilità della Fondazione, ogni anno Abilfesta eroga un servizio sempre migliore e quest'anno vantiamo la presenza di un interprete LIS in ogni data affinché sia garantito il diritto di vivere un evento culturale e sociale. Abilfesta dal 2018 risponde a pieno all'art. 30 della Convenzione ONU su Diritti delle persone con disabilità perché per noi accessibilità è sinonimo di abbattimento delle barriere e dove c'è accessibilità c'è cultura per tutti”.Per ricevere l’assistenza di Abilfesta durante le sfilate e gli eventi del Carnevale di Putignano è necessario prenotarsi al link: https://forms.gle/U1a44ySTfRZuKXL58Per ulteriori informazioni gli utenti possono contattarci al numero +39 347 185 2698 o scrivere una e-mail a abilfesta@gmail.comTutte le info su www.carnevalediputignano.it