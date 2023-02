SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Dramma ieri sera a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, dove un anziano di 81 anni è caduto dal balcone ed è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, l'81enne si trovava al quarto piano del palazzo e non si è ancora capito come sia caduto. Nell'impatto con il suolo, la vittima è rimasta impalata su un palo del marciapiede.

Ad intervenire sul post giunti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, ma inutili sono stati gli sforzi di soccorso. Al via le indagini dei carabinieri per comprendere le cause della caduta.