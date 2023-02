via Attilio Fontana fb

MILANO - “È una grande vittoria del centrodestra, che quando è unito riesce a intercettare i sentimenti del popolo italiano, ancora di più di quello lombardo”. Lo ha ribadito Attilio Fontana a Sky TG24. “All’interno del centrodestra ci sono dei cambiamenti, una volta prende più voti un partito e un’altra volta un altro, ma credo che non sia quello il problema. Abbiamo sempre scelto la condivisione e il confronto all’interno della maggioranza come base di ogni decisione”, ha aggiunto.Il neo governatore della Lombardia ha parlato anche dei nuovi equilibri all’interno della maggioranza in Regione, alla luce dei risultati che vedono Fratelli d'Italia primo partito col 25,18%, seguito dal Pd al 21,82%, dalla Lega al 16,53% e da Forza Italia al 7,23%. La vicepresidenza potrebbe andare al partito di Giorgia Meloni? “È possibile, è probabile, ma non lo so ancora, non abbiamo ancora iniziato a parlare – ha spiegato Fontana –. Non mi sento di fare delle valutazioni ora, quando non ho ancora ascoltato i pareri. Non dico che non sia così, è molto probabile che lo sia, ma nessuno me l’hai mai chiesto. Non ho ancora parlato con nessuno dei rappresentati di Fdi né della Lega né di Fi”.