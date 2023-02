Si parlerà di due libri dedicata a Creta della scrittrice “Creta mia bella", Schena editore 2006, con la preziosa prefazione di Aldo Mola e “Ode a Creta“, Fides Edizioni 2022. E così Delio De Martino ebbe a scrivere di questo poema tradotto in greco e presentato con un grande evento multimediale a Iraklion di Creta a settembre 2022: “Ode a Creta canta Creta e attraverso di essa la “nostalgia dell’originario mondo perduto”, perduto ma certamente vivo nell’ispirazione poetica. “Creta è un luogo dell’anima. Della mia anima”, ammonisce la poetessa nel prologo.



Oltre che luogo dell’anima, Creta diventa subito e soprattutto metafora della poesia, della letteratura e delle più profonde emozioni, un luogo metafisico in cui si incontrano e scontrano i versi e le pagine della più alta cultura dell’occidente in un modernissimo pastiche vorticoso di esplicite citazioni alternate ad accennate allusioni. L’isola dei miti del labirinto, di Pasifae, del Minotauro, di Dedalo e di Icaro diventa in questa silloge quasi un Aleph, "il luogo dove si trovano, senza confondersi tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli” secondo la definizione che ne diede Borges nel suo celebre racconto".



Previsto l’intervento del presidente della Comunità greca di Bari dott.Grittani e danze cretesi e greche per celebrare la bellezza in senso assoluto come “bontà del vivere“, luogo di utopie “e del libero pensiero al servizio del bene comune".

BARI - Lunedì 20 febbraio ore 20.30 il Rotary Bari Sud, con il suo presidente, Avv. Antonio Aprea, ha organizzato un incontro dal titolo accattivante: “Alle sorgenti della bellezza: Madrecreta” con il noto grecista Francesco De Martino e la scrittrice che si è sempre occupata di psicoanalisi ed arte Santa Fizzarotti Selvaggi.