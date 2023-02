Tuttavia, gli inquirenti non hanno ancora trovato alcun coltello in contrada Pentarosa, così come la tanica del liquido infiammabile che è servito per accendere il fuoco. Giallo anche sul messaggio con la posizione in cui poi è stato ritrovato il suo corpo, inviato pochi istanti prima della morte dalla stessa donna.





Al momento resta aperto il fascicolo per istigazione al suicidio nei confronti di ignoti.

BARI - Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo della 55enne Michelle Baldassarre, trovata carbonizzata nelle campagne di Santeramo in Colle, per capire se la ferita riscontrata sul petto della donna già al momento del ritrovamento, sia autolesionista inflitto o meno. Si attende anche di sapere se la morte sia stata causata da quella ferita o dalle fiamme.