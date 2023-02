Semifinali Coppa Italia: il 4 aprile Juve-Inter

Le gare di ritorno, con calendario da definire, sono previste fra il 25 e il 26 aprile 2023 e, come per quelle di andata, saranno trasmesse con diretta in chiaro su Canale 5.

All'indomani del derby d'Italia, e precisamente alle ore 21 di mercoledì 5 aprile allo Zini di Cremona, la Cremonese riceverà la Fiorentina per la seconda semifinale di andata.