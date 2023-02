Il nuovo Laboratorio dedicato al periodo di Carnevale prevede la preparazione di pane, pizza, zeppole e chiacchiere e si svolgerà venerdì 24 febbraio 2023 dalle ore 11.00 alle 19.00 presso “Pane e salute” - Forno a paglia del 1526 (Via Caracciolo 13). Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero: 340.2564904, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14. Previsto anche il pranzo con contributo volontario.



La tradizione racconta che un giorno la Madonna passava per le vie del Borgo quando fu notata da una signora che stava preparando il pane. La donna invitò la Madonna ad accomodarsi, a bere un bicchiere d’acqua, a mangiare qualcosa. Le offrì ospitalità. E quel giorno, il pane era buono come non lo era mai stato prima. Era un venerdì. Per questo, la tradizione continua a vivere e camminare nella nuova iniziativa organizzata da Pane e Salute – Orsara di Puglia e la cooperativa sociale Ortovolante, che si svolgerà ogni venerdì della fine del mese.

ORSARA DI PUGLIA (FG) - «Ad Orsara di Puglia, il venerdì facciamo il pane». Lo stiamo facendo da diversi mesi per tenere viva la tradizione. Lo prepariamo e gustiamo presso “Pane e salute” - Forno a paglia del 1526. Partecipano grandi e piccoli, italiani e migranti, che vengono coinvolti nel “Laboratorio di Panificazione” per poi degustare quanto realizzato.