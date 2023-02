via Ssc Bari fb





Il Cagliari prossimo avversario del Bari, supera 1-0 alla “Domus Unipol Arena” il Benevento ed è sesto a 35 punti. Il Modena batte 1-0 al “Rigamonti” il Brescia ed è in zona play off con 34 punti insieme al Pisa al Parma al Palermo e alla Ternana. Gli umbri pareggiano 1-1 al “Liberati” con il Parma. La Spal perde 2-1 al “Penzo” con il Venezia ed è terzultima a 24 punti. Il Perugia perde 1-0 al “Del Duca” con l’Ascoli ed è in zona play out con 26 punti.

- Nella ventiquattresima giornata di Serie B il Frosinone vince 3-0 allo “Stirpe” con il Cittadella e con 54 punti consolida la vetta. Il Genoa prevale 2-0 al “Ferraris” con il Palermo e a 43 punti si conferma al secondo posto. Il Bari raggiunge la Reggina e il Sud Tirol al terzo posto con 39 punti. I biancorossi si impongono 2-1 al “San Nicola” col Cosenza. I calabresi perdono 2-0 al “Granillo” con il Pisa. Il Sud Tirol pareggia 1-1 al “Druso” col Como.