Nel secondo tempo al 3’ Bjorkengren del Brescia non concretizza una buona occasione. Al 10’ Rodriguez dei lombardi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 93’ il Bari raddoppia con Scheidler con un tocco rasoterra di destro su passaggio di Molina. I biancorossi sono secondi con 43 punti insieme al Genoa, in attesa di Genoa-Spal che si gioca oggi alle 16,15.

- Settima vittoria esterna del Bari. I biancorossi prevalgono 2-0 al “Rigamonti” con il Brescia nella ventiseiesima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 15’ Mazzotta dei biancorossi va vicino al gol. Al 21’ il Bari passa in vantaggio con Benedetti di testa su cross di Antenucci. Al 33’ Ayè del Brescia sfiora la rete. Al 42’ Cheddira dei galletti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.