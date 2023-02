BARI - Proseguono i Dialoghi delle Donne in Corriera con l’incontro di domani, domenica 26 febbraio, alle ore 11.00, al Nuovo Teatro Abeliano (Via Padre M. Kolbe 3, Bari).Per la rassegna "Stati di natura", il fisico Lucio Russo tratterà il tema "L'infinitamente piccolo: la Materia", in dialogo con Pino Donghi, semiologo e Antonella Prenner, filologa.Lucio Russo ha insegnato Calcolo delle probabilità all'Università di Roma Tor Vergata. "Il tracollo culturale. La conquista romana del Mediterraneo: 146-145 a.C., per Carocci Editore, 2022, è il suo ultimo libro.Il biglietto singolo, poltrona posto unico, ha un costo di 12,00 euro.info@ledonneincorriera.it2495809494 / 3356202967www.ledonneincorriera.ithttps://www.facebook.com/donneincorriera/