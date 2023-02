De Rossi aveva sostituito a Ottobre 2022 Roberto Venturato. Con De Rossi gli estensi hanno vinto 3 partite, pareggiato 5 gare e subito 7 sconfitte. Il presidente italo- americano Joe Tacopina ha deciso di cambiare. Oddo debutterà sulla panchina della Spal Sabato 18 Febbraio alle 14 al “Mazza” con il Como nella venticinquesima giornata.

In Serie B Massimo Oddo 46 anni è il nuovo allenatore della Spal. Ha sostituito Daniele De Rossi, esonerato dopo la sconfitta 2-1 al “Penzo” con il Venezia nella ventiquattresima giornata. Oddo ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Per gli emiliani è stata la terza sconfitta consecutiva. La Spal è terzultima con 24 punti. Per la squadra di Ferrara è stato il secondo cambio di allenatore in questo campionato.