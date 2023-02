via Genoa CFC fb





Il Genoa doveva essere penalizzato di 3 punti ma ha patteggiato. L’amministratore delegato dei liguri Andres Blazquez Ceballos è stato multato di 6000 Euro. I liguri hanno potuto patteggiare perché l’ Irpef è stata pagata almeno in parte a Settembre e Ottobre 2022.

- In Serie B il Genoa è stato penalizzato di un punto per non aver pagato interamente entro il 16 Dicembre 2022 le ritenute Irpef di Settembre e Ottobre 2022. I liguri sono scesi da 43 a 42 punti, ma sono rimasti secondi. Il Genoa è a + 3 sul Bari la Reggina e il Sud Tirol, tutte squadre che sono al terzo posto con 39 punti. La penalizzazione dei liguri è stata decisa dalla Procura Federale.