Serie C: il Foggia vince 2-0 allo Zaccheria col Taranto

La squadra allenata da Antonio Calabro è dodicesima a 32 punti. Oggi nel primo posticipo il Cerignola deve vincere alle 14,30 fuori casa con il Gelbison per avvicinarsi al quinto posto. Nel secondo posticipo il Monopoli cerca un successo alle 15 al “Veneziani” con il Picerno per confermarsi in zona play off.

Nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C il Foggia vince 2-0 allo “Zaccheria” con il Taranto ed è quarto con 38 punti. Per i dauni terzo successo consecutivo. Gli jonici sono tredicesimi a 30 punti. Per il Taranto solo 4 punti ottenuti nelle ultime 6 partite. L’Andria pareggia 0-0 al “Degli Ulivi” con la Virtus Francavilla Fontana e resta penultima con 18 punti.