Taranto, 'Le Sfide della Transizione': assemblea pubblica di Confindustria

TARANTO - Il 3 febbraio, a partire dalle ore 10, nella “Sala a Tracciare” dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, si terrà l'Assemblea pubblica di Confindustria Taranto alla presenza di Carlo Bonomi, Presidente nazionale di Confindustria. Lo rende noto Confindustria Taranto.Sarà una preziosa occasione per discutere del futuro del territorio ionico assieme a Istituzioni e ad autorevoli esponenti del mondo accademico, approfondendo in particolare il tema della transizione,declinata nei suoi vari aspetti, per il nostro sistema economico e produttivo.