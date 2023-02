Serie A: il Lecce pareggia 1-1 al Via del Mare con la Roma





Nel secondo tempo al 1’ Colombo dei salentini sfiora il gol. All’ 8’ Pellegrini della Roma su punizione non inquadra la porta. Al 37’ Banda dei giallorossi pugliesi va vicino alla rete della vittoria. Sesto pareggio al “Via del Mare” per il Lecce. Quarto pareggio esterno per la Roma. I salentini sono tredicesimi con 24 punti con la Fiorentina. La Roma è terza a 41 punti insieme al Milan.

Nella ventiduesima giornata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” con la Roma. Nel primo tempo al 5’ Gallo dei salentini va vicino al gol. Al 7’ il Lecce passa in vantaggio. Ibanez devia nella sua porta su un colpo di testa di Baschirotto sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Strefezza. Al 17’ la Roma pareggia con Dybala su rigore concesso per un fallo di mano di Strefezza. Al 35’ Strefezza dei giallorossi pugliesi sfiora la rete. Al 41’ Abraham della Roma non concretizza una buona occasione.