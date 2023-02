Nell’Atalanta sulle fasce Zappacosta e Maehle. Trequartista Hojlund. In avanti Lookman e Boga. Arbitrerà Marco Piccinini della sezione di Forlì. Nell’andata al “Via del Mare” i salentini vinsero 2-1. Nell’ ultimo precedente in Serie A a Bergamo il 6 Ottobre 2019 l’Atalanta vinse 3-1. Nel primo tempo i lombardi passarono in vantaggio al 35’ con Zapata. Raddoppiarono al 40’ con Gomez. Nel secondo tempo all’11’ Gosens realizzò la terza rete dell’Atalanta e al 41’ il Lecce segnò con Lucioni.

- Nella ventitreesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 12,30 al “Gewiss Stadium” l’Atalanta. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bergamaschi cercheranno un successo per confermarsi al terzo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Gonzalez squalificato. Esterni Blin e Hjulmand. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco.