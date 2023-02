Servizio 118, la ASL di Bari revoca gara e indice una nuova procedura per acquisire 55 ambulanze

A causa della difficoltà a reperire mezzi con determinate caratteristiche tecniche e contro il rischio di accumulare ritardi nella fornitura, la ASL di Bari ha, prima, revocato la precedente gara aggiudicata lo scorso 28 dicembre 2022 e contestualmente – tramite l’Area gestione Patrimonio - ha indetto un nuovo bando di gara per l’affidamento urgente di 55 Ambulanze di soccorso di tipo “A”.Come si legge nel provvedimento, “la revoca è stata successiva alla sopravvenuta impossibilità a rispettare i tempi di consegna” da parte della ditta incaricata della fornitura, e cioè consegnare mezzi “dalle caratteristiche tecniche conformi al capitolato”, ossia dotati di 3 posti a sedere in cabina di guida”.Sulla mancata consegna dei mezzi ha inciso una criticità, ossia la difficoltà - da parte della casa madre, produttrice dei mezzi di soccorso – di approvvigionarsi di determinati materiali indispensabili per la produzione di veicoli di ultima generazione, comune a tutte le Case Automobilistiche europee. La consegna degli stessi sarebbe avvenuta molto oltre i tempi tecnici necessari per l’allestimento delle ambulanze.Gli attuali atti di gara sono stati quindi modificati indicando un nuovo modello di mezzo di soccorso dotato in particolare di due posti nel vano di guida, diversamente dal requisito previsto nel precedente capitolato tecnico di gara. La scelta è dipesa da una analisi dettagliata di contesto, avvallata dal capo dipartimento emergenza urgenza Guido Quaranta, per cui è stata riscontrata sul mercato una maggiore disponibilità di autoambulanze omologate a due posti nel vano di guida.I provvedimenti sono consultabili nella sezione Albo pretorio della ASL