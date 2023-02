BARI - “Nella giornata di ieri abbiamo effettuato una visita nella raffineria Eni di Taranto, insediamento industriale strategico per il Sud Italia. Un sopralluogo lungo e approfondito, che è servito per conoscere la complessa attività dell’impianto, con i suoi oltre 400 dipendenti interni e 700 esterni dell'indotto. Abbiamo constatato il nuovo percorso dell’Eni, che negli ultimi anni ha iniziato a cucire un rapporto sempre più stretto con il territorio". Così in una nota i consiglieri regionali Antonio Paolo Scalera e Paolo Pagliaro (La Puglia Domani)."L’azienda - proseguono i consiglieri di La Puglia Domani - è impegnata a migliorare l’immagine di Taranto facendo leva sulla sua straordinaria valenza culturale, accompagnando il nuovo paradigma sulla transizione energetica e sulla diversificazione produttiva. Eni ha dichiarato il proprio interesse a valutare un supporto ai “Giochi del Mediterraneo”, importante vetrina internazionale per Taranto, il Salento e la Puglia. Abbiamo chiesto all’azienda di rendere più tangibile ed evidente il rapporto con il territorio. Oltre ad aver apprezzato gli elevati standard di sicurezza, anche attraverso la presenza di un corpo interno dei Vigili del Fuoco e di un presidio medico, abbiamo apprezzato il progetto di riutilizzo degli oli alimentari esausti che prevede una campagna di raccolta attraverso contenitori installati dall’azienda municipalizzata nelle scuole di Taranto, al fine di impiegarli per la produzione di biocarburanti nelle bioraffinerie Eni di Gela e Venezia”.