- Venerdì 24 febbraio alle 20:45 presso il Teatro Apollo di Lecce andrà in scena il Concerto di Solidarietà: Per una reale universalità dei Diritti dell'Infanzia, organizzato dall’Accademia di Musica di Lecce - Yamaha Music School in collaborazione con il Liceo Scientifico "C. De Giorgi".